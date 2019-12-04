Son Dakika Haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Katilin en ağır cezayı alması için davaya...
Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: '(Ceren Özdemir cinayeti) Katilin en ağır cezayı alması için davaya... - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Katilin en ağır cezayı alması için davaya...

6 saat önce

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: " (Ceren Özdemir cinayeti) Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız"

Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:28 Kaynak: AA
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Ceren'in katili, 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş
Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu

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