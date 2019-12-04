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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Katilin en ağır cezayı alması için davaya...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Ceren'in katili, 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu