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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Çocuk bakım kuruluşlarında, çocuklarımızın periyodik olarak 6 saatte bir sağlık taramalarını ve kontrollerini yapıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:16 Kaynak: AA
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