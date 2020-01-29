Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti.

Valilikteki basın toplantısının ardından Gazi Huzurevi'ne geçen Bakan Selçuk, huzurevi sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Depremde evi hasar gördüğü için huzurevine getirilen 87 yaşındaki Vecihe Budak'ı odasında ziyaret eden Selçuk, yaşlı kadınla bir süre sohbet etti.

Çocuk Evleri Sitesi'nde de çocuklarla bir araya gelen Selçuk, ardından Kültür Park'taki çadırlarda kalan depremzedelerle buluştu

Burada oyun tırında çocukların yaptığı çalışmaları inceleyen Selçuk, çocuklarla yakından ilgilendi.

Selçuk, vatandaşların taleplerini dinledikten sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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