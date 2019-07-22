Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya İş Gücü Bakanı Dhakiri ile görüştü
2 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya Cumhuriyeti İş Gücü Bakanı Muhammad Hanif Dhakiri ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:59 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Endonezya Cumhuriyeti İş Gücü Bakanı Muhammad Hanif Dhakiri ile görüştü.
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