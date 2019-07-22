Son Dakika Haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya İş Gücü Bakanı Dhakiri ile görüştü
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya İş Gücü Bakanı Dhakiri ile görüştü

2 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya Cumhuriyeti İş Gücü Bakanı Muhammad Hanif Dhakiri ile görüştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya Cumhuriyeti İş Gücü Bakanı Muhammad Hanif Dhakiri ile görüştü.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Endonezya İş Gücü Bakanı Dhakiri ile görüştü
Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:59 Kaynak: AA
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