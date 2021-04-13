Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Bakan Selçuk, Instagram hesabında, evliliklerinin yıl dönümü nedeniyle eşi Aydın Selçuk ile çekilen fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar arasında, Bakan Selçuk ve eşinin nikah fotoğrafları da yer aldı. Bir fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, evlilik cüzdanını Bakan Selçuk ve eşine verdiği görüldü.

"RABBİME HAMDOLSUN"

Bakan Selçuk mesajında, "Furkan Suresi 74'üncü ayetini hep çok sevdim. Öyle çok sevdim, öyle çok nakşettim ki yüreğime kabul olmuş duam oldu. Göz Aydın'lığım, gönül ferahlığım, hayat arkadaşım, can yoldaşım; beraber tutacağımız 14'üncü ramazan ayına ulaştıran Rabbime hamdolsun" ifadelerini kullandı.

İşte Zehra Zümrüt Selçuk'un o paylaşımları;