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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporları mayıs sonuna kadar geçerli kabul edilecek.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporları mayıs sonuna kadar geçerli kabul edilecek."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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