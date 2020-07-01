Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, görme engelli hafız Ravzanur'u ağırladı - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, görme engelli hafız Ravzanur'u ağırladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyen görme engelli imam hatip ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini makamında ağırladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyen görme engelli imam hatip ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ve ailesini makamında ağırladı.

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Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, makamında Ravzanur ve ailesiyle bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuk, hafız annesi olmanın büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Ravzanur da küçüklüğünden beri hafız olmak istediğini belirterek, "Kendime güveniyordum. Kolayca yapabileceğimi biliyordum. Her ayeti 10'ar kez okuyorum. Sonra sırasıyla birleştiriyorum, böylece ezberlemiş oluyorum." ifadelerini kullandı.

Ravzanur, hayalinin hafız olmak olduğunu ve bunun için sürekli dua ettiğini söylemesinin üzerine Selçuk, "Bizler için de dua et Ravzanur." dedi.

Anne Rabia Koçaker de Bakan Selçuk'un yanında olmaktan dolayı mutlu oldukları vurgulayarak, "En başından destekleriniz hep üzerimizde oldu. Ocakta kaynayan aşımızda başta Cumhurbaşkanımızın, devletimizin, sonra da sizlerin payı var. Allah sizden razı olsun. Sizin omuzlarınızda da büyük yükler var. Allah yardımcınız olsun. Allah güç kuvvet versin." ifadelerini kullandı.

Ravzanur'un hayali Diyanet İşleri Başkanı olmak

Bakan Selçuk'un, hayalindeki mesleği sorması üzerine Ravzanur, Diyanet İşleri Başkanı olmayı hedeflediğini söyledi.

Ravzanur ve kardeşleri, daha sonra Bakan Selçuk'un odasındaki oyuncak bebek koleksiyonunu inceledi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, görme engelli hafız Ravzanur'u ağırladı - Son Dakika

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