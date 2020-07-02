Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz... - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak."
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:55 Kaynak: AA
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