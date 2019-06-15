Son Dakika Haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe...
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe...

37 dakika önce

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe..., System.String[]
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:54 Kaynak: AA
İŞKUR, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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