Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe...
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
, İŞKUR
aracılığıyla bu yılın Ocak-Mayıs döneminde 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.
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