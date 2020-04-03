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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Kısa çalışma ödeneği) 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Kısa çalışma ödeneği) 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "(Kısa çalışma ödeneği) 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:14 Kaynak: AA
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