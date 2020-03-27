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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde, 7 bine yakın firmamız başvurdu."
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde, 7 bine yakın firmamız başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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