Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine en fazla başvurunun imalat, konaklama ve yiyecek... - Son Dakika

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine en fazla başvurunun imalat, konaklama ve yiyecek...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine en fazla başvurunun imalat, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründen yapıldığını bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine en fazla başvurunun imalat, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründen yapıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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