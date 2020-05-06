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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid 19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde...
11 dakika önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid 19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid 19, kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:20 Kaynak: AA
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