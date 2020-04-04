Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Kovid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize... - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize...

6 saat önce

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize günlük 660 lira ödeyeceğiz.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize günlük 660 lira ödeyeceğiz."

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:08 Kaynak: AA

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