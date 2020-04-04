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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize günlük 660 lira ödeyeceğiz.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid-19 tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize günlük 660 lira ödeyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 09:08 Kaynak: AA
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