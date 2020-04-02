Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

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