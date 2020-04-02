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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Kronik hastaların 1 Ocak ve sonrası süresi dolan sağlık raporları ve reçeteleri ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 09:36 Kaynak: AA
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