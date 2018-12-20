Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Madde Bağımlılığı Bireyin Yanında Aile ve Toplum Yapımızı da Derinden...
9 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, Uçurum isimli tiyatro oyununun galasında konuştu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, "Ankara
Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, Uçurum isimli tiyatro oyununun galasında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:53 Kaynak: AA
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