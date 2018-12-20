Son Dakika Haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Madde Bağımlılığı Bireyin Yanında Aile ve Toplum Yapımızı da Derinden...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Madde Bağımlılığı Bireyin Yanında Aile ve Toplum Yapımızı da Derinden...

9 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, Uçurum isimli tiyatro oyununun galasında konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ankara Madde Bağımlılığı ile Mücadele Ediyor" projesi kapsamında, Uçurum isimli tiyatro oyununun galasında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 08:53 Kaynak: AA

Ankara, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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