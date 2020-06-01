Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak."
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 11:45 Kaynak: AA
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