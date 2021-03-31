Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Millet Kütüphanesinde çocuklarla buluştu - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Millet Kütüphanesinde çocuklarla buluştu

31.03.2021 23:45
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Millet Kütüphanesinde çocuklarla buluştu, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altındaki çocuklarla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde bir araya geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altındaki çocuklarla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde bir araya geldi.

Selçuk, 57. Kütüphane Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte devlet koruması altında bulunan çocuklarla buluştu ve onlara Cahit Zarifoğlu'nun Serçekuş kitabını okudu.

Buluşmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk, "Bakmasını bilmek için yapılacak neler olabilir? Bugün bu sorunun cevabını Millet Kütüphanesi'nde çocuklarımızla Cahit Zarifoğlu'nun Serçekuş kitabını okuyarak aradık. Güzelliğin içindeki düşünceyi bulmak için..." ifadesini kullandı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Kütüphane Haftası, Cahit Zarifoğlu, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Millet Kütüphanesinde çocuklarla buluştu - Son Dakika


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