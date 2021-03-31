Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Millet Kütüphanesinde çocuklarla buluştu - Son Dakika

Buluşmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk, "Bakmasını bilmek için yapılacak neler olabilir? Bugün bu sorunun cevabını Millet Kütüphanesi'nde çocuklarımızla Cahit Zarifoğlu'nun Serçekuş kitabını okuyarak aradık. Güzelliğin içindeki düşünceyi bulmak için..." ifadesini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , devlet koruması altındaki çocuklarla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde bir araya geldi.

Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim