Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: " Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." - ANKARA
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21.07.2020 19:29:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı;... - Son Dakika