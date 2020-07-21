Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı;... - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: " Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." - ANKARA