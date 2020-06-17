Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi Ücret Desteği'nde şu anda 1 milyon 358 bin rakamına ulaştık, 1...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi Ücret Desteği'nde şu anda 1 milyon 358 bin rakamına ulaştık, 1 milyar 700 milyon lirayı geçmiş durumda.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Nakdi Ücret Desteği'nde şu anda 1 milyon 358 bin rakamına ulaştık, 1 milyar 700 milyon lirayı geçmiş durumda."
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:05 Kaynak: AA
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