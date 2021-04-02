Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti Açıklaması - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti Açıklaması
02.04.2021 10:19
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, otizmin eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nü kutlayarak, "Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız. Unutmayalım ki engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir." ifadelerini kullandı.
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