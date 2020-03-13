Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan... - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan...

6 saat önce

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan..., System.String[]

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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