Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Para Atletizm Grand Prix'si kadınlar 1500 metrede birinci olan görme engelli milli sporcu Havva Elmalı'yı tebrik etti.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görme engelli milli sporcumuz Havva Elmalı kızımız, Para Atletizm Grand Prix Kadınlar'da 1500 metreyi 5 dakika 11 saniyede koşarak birinci oldu. Seninle gurur duyuyoruz şampiyon." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Para Atletizm Grand Prix'si 1500 metrede birinci olan Havva Elmalı'yı kutladı - Son Dakika