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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 milyon lira ilave kaynak aktarıldı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 milyon lira ilave kaynak aktarıldı."
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:24 Kaynak: AA
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