Bakan Zehra Zümrüt Selçuk : "Ramazan öncesi ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 milyon lira ilave kaynak aktarıldı."

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