Bakan Zehra Zümrüt Selçuk : "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek."

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