Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek...
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek."
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:35 Kaynak: AA
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