Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Samsun'da - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Samsun'da
28.01.2021 13:09
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Samsun'da Bir dizi programa katılmak için Samsun'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun Valiliği'ni ziyaret etti.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Samsun'da
SAMSUN - Bir dizi programa katılmak için Samsun'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun Valiliği'ni ziyaret etti.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Samsun programı valilik ziyaretiyle başladı. Bakan Selçuk burada valilik anı defterini imzaladı. Valilik ziyaretinden sonra Bakan Selçuk; Engelsiz Yaşam Merkezleri Açılışı, Çarşamba ilçesi fabrika ziyareti, Kadın Kooperatifleri Batı Karadeniz Buluşması, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyareti, AK Parti Samsun İl Başkanlığı programı ve şehit yakını ziyaretinde bulunacak.
Son Dakika Köpekleri "Dövüş" adı altında birbirine parçalattılar! O anlar saniye saniye kamerada Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı! Galatasaray çözüm yolu arıyor Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu