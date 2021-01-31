Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı" - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı"

31.01.2021 18:29
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalı işçi sayısının 2 milyonu aştığını, sendikalaşmayı ve işçilerin haklarını korumayı önemsediklerini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendikalı işçi sayısının 2 milyonu aştığını, sendikalaşmayı ve işçilerin haklarını korumayı önemsediklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66'dan 14,40'a yükseldi. Sendikalaşmayı ve işçilerimizin haklarını korumayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı' - Son Dakika


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