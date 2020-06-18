Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez"

ELAZIĞ - Elazığ'da babası tarafından öldürülen 20 yaşındaki Merve ile ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Şiddetle mücadeleyi sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana gelmişti. Eşinden boşanan Mikail K., Diyarbakır'dan sınav için ağabeyinin evine gelen kızı Merve'yi tabanca ile öldürmüş, kendini de vurarak ağır yaralamıştı.

Olayla ilgili üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Elazığ'da Merve kızımızın katledilmesi hepimizi derinden üzdü.Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez.Şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmeye devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.