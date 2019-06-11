Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Singapur İş Gücü Bakanı Teo ile görüştü
6 saat önce
- Görüşmeden detaylar BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'ye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Singapur İş Gücü Bakanı Josephine Teo ile görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 07:09 Kaynak: AA
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