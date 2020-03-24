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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktardığımız kaynağı 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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