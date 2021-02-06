Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek" - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek"

06.02.2021 09:13
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yıl kullanabileceğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini bir sonraki yıl kullanabileceğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan ve çeşitli sebeplerle yıllık izinlerini kullanamayan sözleşmeli personele ilişkin karara değinen Bakan Selçuk, "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek. Böylece Kovid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk." ifadelerini kullandı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Gazete, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek' - Son Dakika


Son Dakika

Çukur'un 115. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı! Afganistan'a kaçırılan Yamaç, perişan hale geliyor Masumlar Apartmanı'nın 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye, bambaşka biri oluyor Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı Otomobilde hareketsiz yatan kadını öldü sandılar, sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi! Ölü sayısı 7'ye yükseldi Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor AstraZeneca aşısı, İngiltere'de görülen mutasyona karşı etkili oldu Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun esprili diyaloğu gündeme damga vurdu
Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor         
09:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği restoran ve kafelere yapılacak destek ödemesi Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği restoran ve kafelere yapılacak destek ödemesi Resmi Gazete'de         
08:23
Karnına saplanmış bıçakla bulunan genç kızın kendisini yaraladığı ortaya çıktı Karnına saplanmış bıçakla bulunan genç kızın kendisini yaraladığı ortaya çıktı         
07:53
Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek Bomba iddia! CHP'nin 'Ak saçlıları'na 3 taleple gidildi, gerçekleşirse İnce istifa etmeyecek         
00:20
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı Enes Batur takipçisinin kız isteme törenine katıldı         
22:21
Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı Kahramanmaraş'ta bir hafta boyunca silah taşınması yasaklandı         
21:23
Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı Ukrayna'da bir kasabada musluklardan deterjan aktı         
20:27
Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı         
18:27
AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir         
16:31
Bir TikTok skandalı daha! Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun         
16:18
Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı         
15:27
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi         
15:01
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 09:28:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Sözleşmeli kamu personelimiz yıllık izinlerini devredebilecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei