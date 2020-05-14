Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "14 Mayıs Eczacılık Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan '14 Mayıs Eczacılık Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "14 Mayıs Eczacılık Günü" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminin dünyanın en kapsamlı kamu sağlık sigortaları arasında bulunduğunu belirterek, "Geri ödeme sistemimizde tam 8 bin 976 ilaç var. Vatandaş sağlığı hep birinci önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminin dünyanın en kapsamlı kamu sağlık sigortaları arasında bulunduğunu belirterek, "Geri ödeme sistemimizde tam 8 bin 976 ilaç var. Vatandaş sağlığı hep birinci önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, "14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı video mesajında, Türkiye'de eczacılığın 14 Mayıs 1839'da Mekteb-i Tıbbiye'de açılan eczacılık sınıfı ile bilimsel ve akademik temellere dayalı bir meslek haline geldiğini anımsattı.

Bu tarihi dönüm noktasının 181'inci yılında halkın sağlığı için fedakarca çalışan eczacıların Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutlayan Selçuk, bugün Türkiye genelinde 26 binin üzerinde sözleşmeli eczanede görev yapan eczacıların halkın ilaç ihtiyacını karşıladığına, ilaçların doğru ve bilinçli kullanılması noktasında hayati bir halk sağlığı hizmeti sunduklarına dikkati çekti.

Bakan Selçuk, eczacıların Sosyal Güvenlik Kurumunun ilaç hizmetlerinde de vazgeçilmez paydaşlar olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eczacılarımızın bu hizmeti kesintisiz bir şekilde sürdürmesi halkımızın sağlığı açısından hayati bir önem arz etmekte. Eczacılarımızla halkımıza sağlık hizmeti sunma ortak paydasında buluşuyoruz. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kamu kaynaklarını halkımızın sağlığı için en etkin şekilde seferber ederken eczacılarımız da mesleki birikimleri ve emeklerini ortaya koyuyorlar. Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini en üst seviyede tutmanın sırrı işte bu güç birliğimizde yatıyor."

"Geri ödeme sistemimizde tam 8 bin 976 ilaç var"

Türkiye'de sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimin yıllar boyunca kanayan bir yara olduğunu aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz Sosyal Güvenlik Reformu ve hayata geçirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi ile tüm vatandaşlarımızı eşit, adil ve kapsamlı bir sağlık güvencesine kavuşturduk. Genel Sağlık Sigortası sistemimiz, dünyanın en kapsamlı kamu sağlık sigortaları arasında yer alıyor. Tetkik, tedavi, operasyon, ilaç ve tıbbi malzeme kalemlerinde sunduğumuz imkanlar ve geri ödeme kapsamıyla da dünyada gıpta ile bakılacak derinlikte. Geri ödeme sistemimizde tam 8 bin 976 ilaç var. Vatandaş sağlığı hep birinci önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek."

"Her gün 1,5 milyonu aşkın vatandaşımıza eczaneler aracılığıyla ulaşıyoruz"

Bakan Selçuk, SGK'nin, bugün nüfusun neredeyse tamamının sağlık giderlerini GSS kapsamında karşıladığını belirterek, bu sistemin dünyada çok az ülkenin başarabildiği, pek çok gelişmiş ülkenin dahi henüz yakalayamadığı bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesindeki başarısının en önemli desteklerinden birinin de etkin, sürdürülebilir sağlık sigortacılığı sistemi olduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Sosyal Güvenlik Kurumu olarak her ay 30 milyonun üstünde reçete bedelini 26 bini sözleşmeli eczanemiz aracılığıyla karşılamaktayız. Bu ise her gün 1,5 milyonu aşkın vatandaşımıza eczaneler aracılığıyla ulaştığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla biz, sözleşmeli eczanelerimizi vatandaşla irtibat noktalarımız eczacılarımızı ise kamu hizmeti sunan aktörler ve mahallelerimizdeki en yakın sağlık danışmanı olarak görmekteyiz.

Genel Sağlık Sigortasında yakaladığımız başarı hekimlerin, eczacıların ve kamunun ortak çalışma ve iş birliğinin neticesi. Halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha etkin, verimli ve daha hızlı bir şekilde sağlamak için bu iş birliğini daha da güçlendirerek sürdürmeliyiz."

Kovid-19'la mücadelede eczacıların sağlık çalışanları gibi en ön cephede yer aldığına, kritik görevleri özveriyle üstlendiklerine dikkati çeken Selçuk, bu süreçte yaşamını yitiren eczacılara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Selçuk, mesajında, "Vatandaşlarımızın sağlıklarını koruma noktasındaki farkındalıklarını arttırma, önleyici ve koruyucu bir sağlık sistemini hep beraber inşa etme dileğiyle ülkemizdeki bilimsel eczacılığın 181'inci yılını kutluyorum. Tüm eczacılarımıza sağlık sistemimize kattıkları değer için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 03:12 Kaynak: AA


Son Dakika

Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi         
21:21
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e "Aracı" eleştirisi: Siyasette saklı kalması gerekenler vardır         
21:19
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi         
21:15
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi         
20:53
Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız Fatih Terim liglerin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu: Aceleci değil temkinli olmalıyız         
20:50
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?         
19:50
Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle açılan mezarların görüntüsü dünyayı sarstı         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol         
19:19
Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı         
19:10
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz         
19:04
Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi Meslek lisesinde ultraviyole ışınlarıyla koronavirüs öldüren robot geliştirildi         
19:00
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı 4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı         
19:00
İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı İstanbul'da 109 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
18:58
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor         
18:46
Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak Koronavirüs nedeniyle değiştirilen 5 oyuncu değişikliği kuralı ilk kez Almanya Bundesliga uygulayacak         
18:39
Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı Kırıkkale'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü ağaca çarparak devrildi: 7 kişi yaralandı         
18:39
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir         
18:03
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı         
18:02
Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım Rakibinin kulağını ısıran Tyson yıllar sonra itiraf etti: 3 milyon dolarlık cezadan fazlasını kazandım         
18:00
Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti Boğaziçi Üniversitesi, koronavirüs aşısı için Eylül 2021'i işaret etti         
17:49
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar         
17:43
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:36
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı         
17:36
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti         
17:09
21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, fotoğraf çektirmek için çıktığı 150 metrelik tepeden düşerek hayatını kaybetti         
17:05
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı         
17:00
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı         
16:58
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2020 21:34:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan "14 Mayıs Eczacılık Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]