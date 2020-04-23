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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 23 Nisan mesajı
13 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
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23.04.2020 10:00:31. #1.13#
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