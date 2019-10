Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan çocuk işçi açıklaması: "Çocuk işçiliği ile mücadele ekibi kurduk. Ekibimiz sokak sokak dolaşıyor. 81 ilde 134 tane mobil ekibimiz var. Denetim yapıyoruz"

ANTALYA - Çocuk işçiliği ile mücadele ekibi kurduklarını kaydeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ekibimiz sokak sokak dolaşıyor. 81 ilde 134 tane mobil ekibimiz var. Denetim yapıyoruz. Son 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık. Kimine sosyal ekonomik destek verdik, kime eğitim desteği verdik ve okula geri döndü. Aynı zamanda okul destek projesiyle de bu çocuklarımızı destekliyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunca ile TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfınca 'Birlikte Mümkün Türkiye' sloganıyla Antalya'da düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı. Sosyal diyaloğa ve istişare mekanizmasına her zaman çok önem verdiklerini ifade eden Bakan Selçuk, konuşmalarında ortak akıl ile beraber olduklarını vurguladı.

Sendikalaşma oranının 17 yılda daha ileri seviyeye geldiğini kaydeden Selçuk, istedikleri seviyede olmadıklarını fakat bu sayının daha da arttığına dikkat çekti.

"Özel odak gruplar oluşturuyoruz"

Mekanizmaları daha iyi çalıştırarak, asgari ücret tespit komisyonunu ve çalışma meclislerini daha da ileriye taşımak istediklerinin altını çizen Bakan Selçuk, "Dediğim gibi biz her zaman sosyal diyalog mekanizmalarına çok önem verdik, vermeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde inşallah sendikalarımızla beraber 2020 den başlayarak sendikalarımızla ve federasyonlarımızla konuştuk; belirli spesifik konularda engelli istihdamı, kayıt dışı istihdam konusu gibi spesifik konularda özel odak gruplar oluşturuyoruz. Odak gruplarda sendikalarımızla konfederasyonlarımızla daha detaylı çalışacağız" dedi.

"Kolaylaştırıcı çalışmalar yapıyoruz"

Kadınların her zaman hak ettiği yerde, hak ettiği ölçüde olması gerektiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Sadece kadın kotası doldurulsun diye olmak istemiyoruz. Herhalde buradaki bütün kadınlarımız da aynı fikirdedir. Çalışma hayatındaki kadınların akademik hayattaki kadınların bir yere gelmek için daha fazla liyakat sahibi, daha fazla çalışmış olması, daha fazla performans göstermesi gerekiyor. 'Çalışma hayatındaki kadın' lafını ben pek sevmiyorum. 'İstihdamdaki kadın' lafı belki daha doğru bir tabir. Çünkü ev hanımı olsun, olmasın geleneğimizden de gelen bir şekilde kadın her daim çalışıyor. Çalışmayan kadın yok. Çalışma hayatının terminolojisinde istihdam edilen kadınları gördüğümüz zaman iş gücü piyasasına girdiklerinde, erkeğe oranla daha fazla performans sergileyerek yükselebildiğini görüyoruz. Bu da eşit fırsatlara sahip olmadığımızı gösteriyor. Bakanlık olarak kadınlarımızın daha fazla çalışma hayatında var olması için, aile yaşamıyla iş hayatı arasındaki dengeyi sağlamak için kolaylaştırıcı çalışmalar yapıyoruz. İnşallah in konfederasyonlarımızla beraber bu çalışma koşullarını kadınlara daha uygun hale iş ve aile yaşamı arasında tercih yapmamalarına yol açacak bir şekilde daha da iyileştireceğiz"

Bakan Selçuk'tan şiddet açıklaması

Şiddettin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Selçuk, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, '0 tolerans' ilkesiyle hareket ettiklerini kaydetti.

"Bütün birimlerimizle bu konuda önlemler alıyoruz

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile ortak çalıştıklarını belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadına karşı şiddet konusunda basına yansıyan kısımlarını biliyorsunuz ama biz her gün birçok vakada olaylara müdahale ediyoruz. Burada herkesten ricam sizden de basın mensupları olarak, sosyal medyanın adaletine hükmetmememiz gerekiyor. Bazı olaylarda çok yanıltıyor. Bir olay oluyor tepki veriliyor ancak biz olayın içine girdiğimiz zaman farklı bir sonuçla karşılaşıyoruz. O yüzden böyle bir olayı duyduğumuzda serin kanlı olmak lazım. Bizim her birinizden ricamız ilgili videoların görüntülerin öncelikle paylaşılmaması. Daha fazla yayılmasına engel olunması. Bütün birimlerimizle bu konuda önlemler alıyoruz. İyi bir kriz yönetim merkezlerimiz var. Gerek içişleri bakanlığımızla adalet bakanlığımızla koordineli olarak biz bütün bu davalara da kamu davalarına müdahil oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Son 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık"

Çocuklar ve çocuk işçilere değinen Bakan Selçuk konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: "2018 yılı çocuk işçiliğinde mücadele yılıydı. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden olan sokakta çalıştırtılmaya yönelik olaylara de biz müdahale ediyoruz. Çocuk işçiliği ile mücadele ekibi kurduk. Ekibimiz sokak sokak dolaşıyor. 81 ilde 134 tane mobil ekibimiz var. Denetim yapıyoruz. Son 2 yılda 16 bin çocuğa ulaştık. Kimine sosyal ekonomik destek verdik, kime eğitim desteği verdik ve okula geri döndü. Aynı zamanda okul destek projesiyle de bu çocuklarımızı destekliyoruz. Çocuk işçiliği ile mücadele konusunda 2018 yılında aynı zamanda gönül elçileri projemiz var. En fazla koruyucu aile kapsamında bilinen bir proje fakat koruyucu aile kapsamında çok iyi sonuçlar aldık. Koruyucu aile sayımız Türkiye de çok arttı. Gönül elçilerimiz valilerimizin eşleri oluyor. 2019 ve 2020 yıllarında çocuk işçiliği ile mücadele illerde valilerimizin eşleri tarafında takip edilecek. Biz de sonuçlarını il bazlı alıyoruz"

Son 17 yılda engelli haklarına büyük bir ivme kazandırdıklarını ifade eden Selçuk, ilk defa engelli hakkını çıkardıklarını ve anayasada güvence altına aldıklarını bildirdi. Engelli KPSS'sini çıkararak, kamuda istihdam sağladıklarına işaret eden Selçuk, kamudaki engelli istihdamının 10 kat arttığını söyledi. Selçuk, engelli vizyonu oluşturma çabası içinde olduklarını kaydetti.

"Yaşlanma ile biz de karşı karşıya kalacağız"

Aynı zamanda yaşlılar için de bir vizyon belgesi hazırladıklarını aktaran Selçuk, "Demografik fırsat eşitliğinde şu anada avantajlı bir durumda, genç nüfusu olan bir ülkeyiz. İlerleyen yıllarda 2050'de doğurganlık oranında 2'nin altına, yani kendini yenileme oranın altına düştüğümüz için, yaşlanma ile biz de karşı karşıya kalacağız. Bakanlığımız nezdinde SGK'ya da bir etkisi olacak. Sosyal güvenlik ve bakım ekonomisi anlamında ülkenin bütçesine de etkileri var. Şu anda planlama yapmak gerekiyor. Japonya yaşlı bakım ekonomisinde ileri düzeydeki ülkelerden biri. Biz onlarla yaşlı ekonomisi ve yaşlı bakım konusunda bir mutabakat zaptı içindeyiz. Bizden daha tecrübeli oldukları kesin. Bizden istihdam istiyorlar bakım personeli konusunda. Karşılıklı mutabakat zaptı çalışmalarımız da var. Yaşlı nüfusu bizim çok önen verdiğimiz özellikle hayat boyu öğrenme anlamında da önem verdiğimiz bir konu. YÖK'le beraber bir çalışmamız daha var" dedi.

Çocukların çevre bilincini kazanmalarını çok önemsediklerini dile getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 23 Nisan'dan itibaren kurumlarında bakım altında olan çocuklarla beraber birçok ilde fidan dikerek, çocuk bahçeleri kurduklarını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı konusunda da açıklamada bulunan Bakan Selçuk, şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, orduya ise muzaffer diledi.

Selçuk, "Dün Cumhurbaşkanımızın söylediği çok güzel bir söz vardı. Belki de bugünkü toplantıya da önayak olacak. Güvenlik olmadan barış olmuyor. Barış olmadan da kalkınma mümkün değil. Bugün burada konuşulan konular kalkınmanın ve özellikle de sosyal kalkınmanın konuları ve biz sosyal kalkınmayı başarabilmek için hem güvenlik ortamı oluşturmak hem de toplumsa barışı da daha üst bir seviyeye getirmek zorundayız" sözlerine ekledi.