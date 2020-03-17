Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresinin 14... - Son Dakika

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresinin 14...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresinin 14 güne yükseltildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:16 Kaynak: AA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresinin 14 güne yükseltildiğini bildirdi.
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