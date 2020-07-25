Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Akkol ile görüştü - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Tu¨rkiye I·s¸veren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı O¨zgu¨r Burak Akkol'la bir araya geldiği belirtildi.

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'la İstanbul'da bir araya gelen Akkol, Konfederasyonun istihdamı korumaya ve artırmaya yönelik tespit ve önerilerini iletti.

Görüşmede, son do¨nemdeki ekonomik gelis¸meler, pandeminin is¸ gu¨cu¨ piyasaları ve reel sekto¨r u¨zerindeki etkileri degˆerlendirildi.

Bakan Selçuk ve Akkol, ayrıca Türkiye'yi normalles¸me do¨neminde rekabette o¨ne c¸ıkaracak sanayi odaklı iş gücü dönüşümü ve yeni nesil çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması gibi o¨neriler u¨zerine go¨ru¨s¸ alıs¸veris¸inde bulundu.