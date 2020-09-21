Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un atama kurası için düğmeye basmasından görüntü
Atama isim listesinin okunmasından görüntü
ANKARA (AA) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Reşat Moralı Toplantı Salonunda şehit yakınları ve gazilerin atama törenine katıldı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:48 - Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Toplamda 44 bin 384 şehit, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamını... - Son Dakika