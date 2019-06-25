Son Dakika Haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma...
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma...

32 dakika önce

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurunun bugün başladığını bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma..., System.String[]
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurunun bugün başladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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