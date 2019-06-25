Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma...
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurunun bugün başladığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programlarına başvurunun bugün başladığını bildirdi.
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