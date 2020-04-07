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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:30 Kaynak: AA
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