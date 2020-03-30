Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine... - Son Dakika

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine...
6 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 19 bin firmanın 420 bin sigortalı için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:32 Kaynak: AA
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