Son Dakika Haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Yaralıları Ziyaret Etti

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Yaralıları Ziyaret Etti

43 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların sağlık durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Yaralıları Ziyaret Etti, System.String[]


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların sağlık durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başhekim ile görüşen Bakan Selçuk daha sonra normal ve acil serviste tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selçuk, "Sabah enkaz alanındaydık. Şimdi de yaralı vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah, göçük altında kalan diğer vatandaşlara da en kısa zamanda ulaşmaya çalışıyoruz. Dualarımız yaralı vatandaşlarımızla. İnşallah en kısa zamanda eski sağlıklarına kavuşurlar. Hepsinin sağlık durumu iyi. Havva'yı da gördüm, o da iyi. Doktorlarımız hepsine gereken müdahaleyi yapıyorlar." dedi.

Görüntü dökümü

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-Bakanın gelişi

-Bakanın acil servise girişi

-Bakanın acil servisten çıkışı

-Bakanın açıklaması - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:02 Kaynak: DHA

Kartal, Zehra Zümrüt Selçuk, Yaşam, Politika, Güncel
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