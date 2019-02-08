Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Yaralıları Ziyaret Etti
1 saat önce
ÇALIŞMA, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek,Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların sağlık durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
ÇALIŞMA, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek,Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların sağlık durumu ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Başhekim ile görüşen Bakan Selçuk
daha sonra normal ve acil serviste tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selçuk, "Sabah
enkaz alanındaydık. Şimdi de yaralı vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah, göçük altında kalan diğer vatandaşlara da en kısa zamanda ulaşmaya çalışıyoruz. Dualarımız yaralı vatandaşlarımızla. İnşallah en kısa zamanda eski sağlıklarına kavuşurlar. Hepsinin sağlık durumu iyi. Havva'yı da gördüm, o da iyi. Doktorlarımız hepsine gereken müdahaleyi yapıyorlar." dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:58 Kaynak: DHA
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