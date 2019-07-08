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Bakan Ziya Selçuk, barınaktan köpek sahiplendi

1 saat önce

Bakan Ziya Selçuk, barınaktan köpek sahiplendi Bakan Selçuk'tan okul bahçelerinde hayvan besleme çağrısıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan sahiplendiği 1 yaşındaki Akbaş kırması cinsi köpeği, bakanlık bahçesinde besleyeceklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ziya Selçuk, barınaktan köpek sahiplendi
Bakan Selçuk'tan okul bahçelerinde hayvan besleme çağrısı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, barınaktan sahiplendiği 1 yaşındaki Akbaş kırması cinsi köpeği, bakanlık bahçesinde besleyeceklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Köpeğe uzun bacaklarından dolayı Pergel ismini verdiklerini ifade eden Bakan Selçuk paylaşımında, "Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağından köpek sahiplendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, sahiplendiği Köpeğe uzun bacaklarından dolayı Pergel ismini verdiklerini ifade ederek her okulda bir hayvan beslenmesi temennisinde bulundu. Aylar önce ölmek üzereyken barınağa getirilen ve tedavisi tamamlanan Akbaş Kırması cinsi 1 yaşındaki köpek, Bakanlığın Bahçesinde minik ziyaretçilerini bekliyor. Bakanlık personelinin de yakından ilgilendiği Sevimli Pergel, kısa sürede yeni yaşam alanına uyum sağladı.
Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından Pergel ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, şu açıklamada bulundu.
"Barınaktan bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını Pergel koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı, artık Pergel'i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever."
Bakan Ziya Selçuk, barınaktan köpek sahiplendi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:02 Kaynak: İHA
Ziya Selçuk, Genel
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