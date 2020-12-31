Bakan Ziya Selçuk: "Eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu alma çalışmalarımız devam ediyor" - Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk: "Eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu alma çalışmalarımız devam ediyor"

31.12.2020 11:34

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmen atamasına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni öğretmen atamasına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Bakan Selçuk, AA muhabirinin 2021 yılında yapılması beklenen yeni öğretmen atamalarıyla ilgili sorusunu yanıtlarken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bakanlıklar arasında en yüksek kadroyu aldıklarına dikkati çekti.

Selçuk, yeni yıldaki öğretmen atamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu bütçe, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hangi bakanlığa ne kadar kadro verilebileceğine ilişkin bir genel değerlendirme yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, en yüksek kadroyu alıyor her zaman. Yine en yüksek kadroyu alma konusunda elbette hedefimiz var fakat bütçe yeni belirlendi. Bütçenin imkanlarının çalışılıp bir öngörüde bulunulması ve mesela geçen sene salgından kaynaklanan yeni kadro ihtiyacı bir yıl öncesinden öngörülemediği için bambaşka tedbirler alındı kadro önceliklerinde. Bizim mevcut durumumuzu ortaya koyup sağlık, emniyet, güvenlik gibi diğer alanların da personel ihtiyaçları var, tabii ki onlarla birlikte değerlendirip eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu almakla ilgili çalışmalarımız elbette devam ediyor. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla müzakereler var. Bütçenin çalışmalarının ilerlemesi süreci netleştiğinde bunu tabii ki kamuoyu ile paylaşacağız."

"Sözleşmeli öğretmenlerin görev süresini 6 yıldan 4'e indirdik"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçme süreçlerine ilişkin bir soruya karşılık, geçmişte Türkiye'nin öğretmen dağılımı bakımından büyük uçurumları yaşayan bir ülke olduğunu söyledi.

Hükümetin bu konuya yönelik tedbirler aldığını, eski Milli Eğitim bakanlarından Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz'ın bu konuda çok emek harcadıklarını belirten Selçuk, "Sağ olsunlar. Geçmişte yapılan çalışmalara, PISA ve TIMMS'deki yüksek başarımız için de gerçekten teşekkür borçluyuz." dedi.

Türkiye'nin öğretmen doluluğunda en dezavantajlı yerinin Marmara Bölgesi olduğunu dile getiren Selçuk, "Güneydoğu ya da Doğu Anadolu bölgeleri sanıldığı gibi bu anlamda dezavantajlı değil, bu bölgelerde doluluk oranı yüzde 94. Bir çocuk ilkokulu, ortaokulu, liseyi 4 senede bitiriyor, biz de sözleşmeli öğretmenlerimizin 6 yıl olan bu görev süresini 4 seneye indirdik. '4 sene burada hizmet edin' diyoruz. Poliste, hekimde, askerde, hakimde olduğu gibi öğretmenlikte de olmalı. " diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk: Eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu alma çalışmalarımız devam ediyor
Bakan Ziya Selçuk: Eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu alma çalışmalarımız devam ediyor
Bakan Ziya Selçuk: Eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu alma çalışmalarımız devam ediyor
Bakan Ziya Selçuk: Eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu alma çalışmalarımız devam ediyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ziya Selçuk: 'Eğitimde alabileceğimiz en yüksek kadroyu alma çalışmalarımız devam ediyor' - Son Dakika


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