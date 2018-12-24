Bakan Ziya Selçuk Eğitime Bakış 2018 İzlme ve Değerlendirme Raporu Programında Konuştu-aktuel
1 saat önce
Bakan ZİYA SELÇUK EĞİTİME BAKIŞ 2018 İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU PROGRAMINDA KONUŞTU-aktuel(Tür: Ankara)
Bakan ZİYA SELÇUK EĞİTİME BAKIŞ 2018 İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU PROGRAMINDA KONUŞTU-aktuel
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:35 Kaynak: DHA
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