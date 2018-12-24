Son Dakika Haberleri: Bakan Ziya Selçuk Eğitime Bakış 2018 İzlme ve Değerlendirme Raporu Programında Konuştu-aktuel

Bakan Ziya Selçuk Eğitime Bakış 2018 İzlme ve Değerlendirme Raporu Programında Konuştu-aktuel

1 saat önce

Bakan ZİYA SELÇUK EĞİTİME BAKIŞ 2018 İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU PROGRAMINDA KONUŞTU-aktuel(Tür: Ankara)

Bakan ZİYA SELÇUK EĞİTİME BAKIŞ 2018 İZLME VE DEĞERLENDİRME RAPORU PROGRAMINDA KONUŞTU-aktuel

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:35 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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