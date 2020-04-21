Bakan Ziya Selçuk, il müdürleriyle video konferans sistemiyle toplantı yaptı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 ilin milli eğitim müdürü ile video konferans sistemiyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Her hafta il il ihtiyaçların değerlendirildiği toplantıda, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek çalışmaları, uzaktan öğretmen eğitimi ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ele alındı.

Öğretmen ve okul müdürlerinin sahadaki çalışmaları konusunda bilgi veren il müdürleri, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına 20 bin 877 öğretmenin gönüllü olarak katıldığını aktardı.

Meslek liseleri, bilim ve sanat merkezleri, olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde maske, tulum, önlük gibi medikal ürünlerin üretimine ilişkin son verilerin de ele alındığı toplantıda, yeniden değerlendirilen psikososyal destek çalışmalarına yönelik planlama yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitimle ilgili araştırmasının sonucuna göre alınan önlemlerin toplum tarafından yüksek oranda destek bulduğu bilgisi de paylaşıldı.