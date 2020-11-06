Bakan Ziya Selçuk: İzmir'de eğitim öğretim faaliyetleri, bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürülecek - Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk: İzmir'de eğitim öğretim faaliyetleri, bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürülecek
06.11.2020 18:42
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürüleceğini açıkladı.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürüleceğini açıkladı.
Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamda, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık" ifadelerini kullandı.
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