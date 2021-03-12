Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı.
Bakan Selçuk, sosyal medyadan "İstiklal Marşı 100 yaşında" etiketiyle yayımladığı mesajda, okul bahçelerinde İstiklal Marşı'nı okuyan çocukların görüntüleri ve otizmli piyanist Buğra Çankır'ın piyanosuyla eşlik ettiği İstiklal Marşı videosunu paylaştı.
Bakan Ziya Selçuk, paylaşımında, "Okul bahçelerimizde nice 100 yıllar boyunca tek nefes okumak dileğiyle... Ruhun şad olsun Mehmet Akif Ersoy." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Bakan Ziya Selçuk', Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u andı - Son Dakika