Bakan Ziya Selçuk: "Öğretmenlerin desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ziya Selçuk: 'Öğretmenlerin desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde... - Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk: "Öğretmenlerin desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Bakan Ziya Selçuk: Öğretmenlerin desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde...

Harvard Üniversitesi, Limak Holding, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:07 Kaynak: AA
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