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Bakan Ziya Selçuk: "Öğretmenlerin desteği sürdükçe bu ülkenin geleceğinden umutlu olmamak elde...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:07 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığı ile Harvard Üniversitesi iş birliğinde Limak Vakfının desteğiyle hayata geçirilen "Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanında Öğretmen Eğitimi Mesleki Gelişim Programı'nın Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
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