Bakan Ziya Selçuk, 'Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu' tanıtım programına katıldı - Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk, 'Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu' tanıtım programına katıldı

01.02.2021 12:37

- Bakan Ziya Selçuk, 'Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu' tanıtım programına katıldı Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye'deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme değerlendirme çalışmasından bahsediyoruz" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu'nun...

- Bakan Ziya Selçuk, 'Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu' tanıtım programına katıldı

Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye'deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme değerlendirme çalışmasından bahsediyoruz"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu'nun tanıtım programına katıldı. Bakan Selçuk, "Bağımsız, bağlantısız bir takım ölçme değerlendirme çalışmaları yerine, Türkiye'deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme değerlendirme çalışmasından bahsediyoruz. Bu yazılım bize bunu sağlıyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu'nun tanıtım programına katıldı. Bakan Selçuk, Covid-19 pandemisi nedeniyle online (çevrimiçi) olarak gerçekleşen tanıtım toplantısına, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu'ndan katıldı. Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu sayesinde Türkiye genelinde yer alan ölçme değerlendirme merkezleri bir çatı altında toplanıyor. Bu kapsamda ölçme ve değerlendirme çalışmaları eş güdümlü olarak devam edecek. Oluşturulan ortak soru havuzunda, her ilden gelen sorular toplanacak ve bu sorulardan oluşturulan testler tüm Türkiye'deki okullar ile paylaşılabilecek.

"81 ilimizde de bu merkezler aktif biçimde çalışıyor"

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "18 milyon öğrencimizin öğrenim gördüğü bir sistemin içerisinde elbette sınıfı içinde, sınıfın dışında ve çeşitli ortamlarda, ölçme değerlendirme çalışmaları yapılıyor. Bu yapılan çalışmaların teknolojiden de faydalanarak gün geçtikçe daha iyiye girmesi için gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi tüm il merkezlerimizde, ölçme ve değerlendirme merkezlerinin oluşmasını sağladık. 81 ilimizde de bu merkezler aktif biçimde çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme değerlendirme çalışmasından bahsediyoruz"

Oluşturulan platform ile Türkiye genelinde ortak bir ölçme ve değerlendirme havuzunun oluştuğunu hatırlatan Bakan Selçuk, "Tanıtımını yaptığımız Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu, tek tek illerde yapılan bu çalışmanın bütünleşmesi, daha sistematik hale getirilmesi ve daha işlevsel kılınmasının bir parçası. Ortaya konulan bir yazılımla müfredatta yer alan kazanımların dikkate alındığı ortak bir soru havuzundan söz ediyoruz. Öğretmenlerimizin de bu sürece katılımlarını sağlamış oluyoruz, bu çok önemli. Çünkü biz beraber bir iş yapıyoruz, öğretmenlerimizle beraber bir iş üretiyoruz. Bağımsız, bağlantısız bir takım ölçme değerlendirme çalışmaları yerine, Türkiye'deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme değerlendirme çalışmasından bahsediyoruz. Bu yazılım bize bunu sağlıyor. Buradan web ortamına taşınan bu sistemin tüm öğretmenlerimiz tarafından da illerde, ilçelerde izlenmesi, okullarda sınıflarda hayata geçirilmesi noktasındaki süreci de hayata geçirmiş oluyoruz" diye konuştu.

"Bu platformla beraber elbette bazı imkanlar ve kolaylıklar da gündeme geliyor"

Yazılımın detayları hakkında da bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu platformla beraber elbette bazı imkanlar ve kolaylıklar da gündeme geliyor. Öncelikle ben de bir öğretmen olarak, 'soru çalışmalarına, ölçme değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak istiyorum' diyen tüm meslektaşlarımız için kullanıcı dostu bir ortamı ortaya getirdiğimizi belirtmek istiyorum. Öğretmenlerimizin rahatlıkla; kendi sınıf seviyelerini, derslerini, kazanımlarını dikkate alarak soru hazırlama, hazırlanan soruları paylaşma ve başka illerde yapılan çalışmaları dikkate alma noktasında müthiş bir kolaylık sağlanıyor. Çok farklı tiplerde soruların hazırlanması da mümkün, sadece çoktan seçmeli sorular söz etmiyoruz. Ayrıca sınıfın durumuna göre öğrencinin durumuna göre kolay, orta ve zor seviyelerde soruların hazırlanması da mümkün."

Platformun kullanılması için pilot il olarak seçilen Eskişehir'den yazılımı kullanan öğretmen ve yöneticilerin de katıldığı tanıtım toplantısında, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy'un yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri de yer aldı.

Bakan Ziya Selçuk, 'Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu' tanıtım programına katıldı
Bakan Ziya Selçuk, 'Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu' tanıtım programına katıldı
Bakan Ziya Selçuk, 'Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu' tanıtım programına katıldı
Bakan Ziya Selçuk, 'Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu' tanıtım programına katıldı

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Ziya Selçuk, 'Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu' tanıtım programına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ne kendi canını düşündü ne de çevredekilerin! Şehir magandasının tehlikeli yolculuğu kamerada Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Metroda Chucky kostümlü sosyal deney! Kadınlara yönelik tacizde farkındalık oluşturmak istendi Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı 16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı
Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandı Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandı         
12:43
Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere         
12:13
Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi         
12:07
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak         
11:33
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi         
11:15
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 13:05:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Ziya Selçuk, 'Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformu' tanıtım programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei